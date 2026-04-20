「スープ煮」と「麻婆あんかけ」で“新玉ねぎ”を味わい尽くす【バリエ16品】ボリュームたっぷりが嬉しい玉ねぎのおかず春しか出会えない新玉ねぎ。柔らかくて火の通りが早いので、忙しい夕飯作りの強い味方です。 甘みがとけだす「和風スープ煮」と、ご飯が進む「麻婆あんかけ」の2品をご紹介します。今だけのみずみずしいおいしさを、パパッと手軽に楽しみましょう！＊＊＊■新玉ねぎと豚バラの和風スープ煮甘い新玉ねぎにス