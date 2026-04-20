新じゃがは皮ごと入れて炊き上げる！ホクホク食感を味わって。【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品できあがった瞬間、ふわっと立ちのぼる香りに食欲が刺激される炊き込みご飯をご紹介。旬の新じゃがを丸ごと使い、ほくっとした食感とやさしい甘みがご飯全体に広がります。春ならではの一品をぜひ楽しんでみてください。教えてくれたのは▷上島亜紀さん料理研究家。食