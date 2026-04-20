タンスのゲンは4月17日に、「洗える！カバーリングキャットタワー」「もこふわワントーンキャットタワー」「登る、休む、降りる。がスムーズな木目調デザインキャットタワー」「ぬくもり感じる天然木キャットタワー」の計4種を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。●カバーリング仕様でいつでも清潔「洗える！カバーリングキャットタワー」は、高さ120cmのカバーリング仕様キャットタワ