【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月20日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 INI「All 4 U」 アイナ・ジ・エンド「ルミナス-Luminous」 Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」 &TEAM「We on Fire」 櫻坂46「The growing up train」 timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」 DA PUMP「超超超！SUPER HA