【写真】九州旅を満喫する佐久間大介（全20枚）／自然の中でもオーラを放つ佐久間大介（全2枚） Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、“九州旅”を楽しむプライベートショットを公開した。 ■佐久間大介、長崎→佐賀の“九州旅”を報告 佐久間は「九州旅」と題して投稿し、「九州の長崎→佐賀に小旅行して来ました(^^)」と報告。「親友の太郎とヒトデマン（7枚目のシルエットがヒトデマン過ぎてw）