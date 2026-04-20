【写真】BE:FIRST「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」オフショット／モノトーンで統一した「BE:FIRST ALL DAY」衣装 BE:FIRSTの公式Xが更新され、4月19日に出演した「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」のオフショットが公開。あわせてセットリストも公開され、反響を集めている。 ■春らしい衣装に身を包んだBE:FIRST 投稿では、メンバー6人が前後2列に並んだ集合ショットを公開。赤やピンク、イエロ}