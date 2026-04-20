20日13時現在の日経平均株価は前週末比609.64円（1.04％）高の5万9085.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は789、値下がりは720、変わらずは61。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を212.40円押し上げている。次いでファストリ が67.58円、中外薬 が50.79円、ファナック が47.10円、東エレク が38.22円と続く。 マイナス寄与度は62.75円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＴＤＫ が36.96