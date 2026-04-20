サッカーのイングランド・プレミアリーグ、ブライトンに所属する日本代表・三笘薫のスーパーゴールに中国でも絶賛の声が上がっている。18日に行われたアウェーのトッテナム戦、ベンチスタートとなった三笘は前半20分に味方の負傷により急きょ投入されると、0-1で迎えた前半アディショナルタイムに右サイドのパスカル・グロスからのクロスを左足で合わせ、豪快なボレーシュートを決めた。三笘はこれで今季リーグ戦3点目となった。こ