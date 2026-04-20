2026年4月17日、中国国営新華社通信は中央日報などの韓国メディアの記事を基に韓国小売業界の低価格競争について伝えた。記事は初めに、韓国のスーパーやディスカウントストアの最近の動向について紹介した。新世界グループ傘下のスーパーマーケット、イーマート・エブリデイは3月、超低価格の自社ブランド「5K PRICE」に130種類以上の商品を追加した。その中には5000ウォン（約500円）以下のスチームアイロン、ドライヤー、体脂肪