元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。子供がアイドルを目指した時にどう向き合うかを明かした。話題は子供が自分と同じ道を目指したらどうするか。峯岸は「アイドルってAKBとかモーニング娘。って恵まれた方のアイドルじゃないですか。環境も安定している」と発言。「今いっぱい有象無象にアイドルがいるので、親元は気になりますよね。どこの所属でアイドルやるのか」と元