女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が21日、第17話が放送される。りん（見上）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんはただ見守ることしかできない自分にもどかしさを