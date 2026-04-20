ものまねタレントのキンタロー。、お笑いコンビの2丁拳銃（川谷修士、小堀裕之）、放送作家の野々村友紀子が20日、都内で行われたビースタイルメディアの全国の主婦・主夫から日常生活の喜怒哀楽や本音にまつわる川柳を募集した『しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳 2026』受賞作品プレス発表会に参加した。【写真】キンタロー。の妻のものまねを絶賛した川谷修士イベントは先に野々村、2丁拳銃が登場。その後に「野々村友紀子