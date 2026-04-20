東京都港区のIT関連会社役員の50代男性とみられる遺体を遺棄したとして、代表取締役水口克也容疑者（49）が逮捕された事件で、警視庁麻布署捜査本部は20日、容疑者を立ち会わせ、港区の関係先を死体遺棄容疑で家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、関係先は容疑者が事件後から仮のオフィスとして使用し、寝泊まりをしていたこともあるという。捜査本部によると、男性は昨年9月28日以降、連絡が