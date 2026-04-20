記者会見する木原官房長官＝20日午前、首相官邸木原稔官房長官は20日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還条件の一つとして想定される、移設先の名護市辺野古を含む米軍キャンプ・シュワブと、隣接する米軍基地内を結ぶ新道路整備について言及を避けた。シュワブ周辺の交通渋滞を回避するため「基地に入場するゲートの位置などを含め、日米間で協議を進めている」と述べるにとどめた。日米両政府が普天間返