20日午前の木原稔官房長官の記者会見で、17日に開催された「ホルムズ海峡の航行の自由をめぐる有志国首脳会合」に、高市早苗総理は書面メッセージのみで、出席しなかったことについて質問が出た。【映像】高市総理が出席しなかった理由を語る官房長官（実際の様子）記者が「フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、韓国など首脳クラスが対面やオンラインで参加したが、日本はなぜ政務官級の市川国家安全保障局長が出席し、首相