横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２０日、黄砂に関する気象情報を発表した。神奈川県内では２１日午後から２２日午後にかけて、広範囲で黄砂の飛来が予想されるという。黄砂に関する情報の発表は今年初めて。気象台によると、２１、２２日は県内の広い範囲で視程（水平方向で見通せる距離）が１０キロメートル未満になる見込み。場所によっては５キロメートル未満になる恐れもあり、交通障害などに注意を呼びかけて