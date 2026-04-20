◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャース・佐々木朗希投手がロッキーズ戦に先発し、5回途中3失点で今季初勝利はなりませんでした。今季4試合目の先発マウンドは序盤テンポの良いピッチングを披露。3回まで奪三振こそなかったものの四死球も出さず、2被安打、わずか26球で相手打線を無失点に封じます。しかし3点リードの4回、先頭からヒットと死球でピンチを招きます。その後1アウトを取る