4月18日、女優でモデルの三吉彩花が、韓国のファッション＆カルチャーメディア『DAZED KOREA』の公式Instagramに登場。披露した別人級の近影に驚きが広がっている。三吉は、韓国・ソウル発のビューティーブランド『ヘラ（HERA）』のキャンペーン『NAME IT BLACK, CALL IT ICON』の始動を記念したキャンペーンイベントに登場。同アカウントで、三吉のインタビューを掲載した。「動画に映る三吉さんは、胸元まで長いウェーブがか