Image: Aotsuki_Design こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャンプギアを選ぶとき、重さやコスパは十分に比べるのに、「ずっと眺めていたい」という気持ちで選んだことはありますか？ Aotsuki Designの折りたたみテーブル「機銃犬」は、メカ好きの心を直撃する造形美と、パーツを組み替える高揚感を1台に詰め込んだミニテーブルです。まるでSF映