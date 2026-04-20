【どうぶつの森 キャラマグネッツ】 8月 発売 価格：297円 バンダイ キャンディ事業部は、食玩「どうぶつの森 キャラマグネッツ」を8月に発売する。価格は297円。 本商品は、「どうぶつの森」をモチーフにしたアクリル製マグネットが全24種からランダム1に1個封入された食玩。たぬきちやしずえ、まめきち＆つぶきち、とたけけなどがラインナップされている。 さら