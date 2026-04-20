「カラーアイテムは難しそう……」と感じている大人にこそ、おすすめしたいのがグリーンのアイテム。春らしいフレッシュさとクリーンな印象を与えてくれるカラーで、大人も挑戦しやすいのが魅力です。中でも【LEPSIM（レプシィム）】には、スカートやシャツなど日常コーデに溶け込みやすいアイテムが揃っているのだとか。今回はそんなグリーンのアイテムを上手に取り入れた、こなれカジ