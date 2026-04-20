「時代の変化についていけない！」新婚息子夫婦の家事分担や外注中心の生活に戸惑った姑。しかし二人が納得して暮らす姿に触れ、常識の違いを受け入れ始め……！？ 今回は私の友人A子さんから聞いた話を紹介します。 息子夫婦の新生活に驚き 最愛の息子が結婚して間もない頃のことです。息子夫婦の新生活について聞いたとき、私は思わず言葉を失いました。ある日、お嫁さんが「家事は分担なので、私が全部やることはありませ