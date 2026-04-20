今夜4月20日20時55分からの『テレビ×ミセス』（TBS系）では、伝説の「巨大すべり台クイズ」が復活し、MCのMrs. GREEN APPLEがモーニング娘。OG軍団と対決する。【写真】ミセスが巨大滑り台や扇風機に挑む！スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のすべり台がどんどんせり上がっていく「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦。対戦相手には、「巨大すべり台