記事ポイント福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」が4月20日12時から先行販売開始水で濡らして絞って5〜6回振るだけで体感温度マイナス15℃、UVカット率98％の冷感ポンチョ価格は応援タオル付きで1万円、購入者104名向け抽選やLINE友だち追加キャンペーンも実施福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」が、2026年4月20日12時からRE Shoppingで先行販売されています。水で濡らして振るだけで体