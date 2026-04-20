皐月賞・Ｇ１を勝ったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、２０日の１時頃に栗東に帰厩した。今朝は馬房で横になり、疲れを取っている様子だった。担当の房野助手は「ちょっと疲れているかなという感じです。脚元は大丈夫そうですよ」と優しく見守った。皐月賞は堂々の逃げ切り勝ちで、コースレコードのおまけつき。「出せるだけの声を出しました。２着の馬（リアライズシリウス）は勝ったと思っ