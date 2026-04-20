記事ポイントPLANTオリジナルBBQメニューの予約が4月21日からスタート店頭またはホームページから注文でき、行楽シーズンの準備に便利新作のプルコギやにんにくマシマシ鉄板焼き、味付き肉やマグナムステーキも展開PLANTが、家庭で手軽に本格バーベキューを楽しめるオリジナルBBQメニューの予約受付を開始します。予約開始日は4月21日で、店頭またはホームページから申し込み可能です。新たにプルコギとにんにくマシマシ鉄板焼きが