昨年出産を発表した元人気アイドルの夏らしいショットにファンはくぎ付けだ。元ＮＧＴ４８の荻野由佳は２０日までにインスタグラムを更新。「昨日運動したからかなんだか今日はいつもよりご機嫌だった気がする！？やっぱり体動かす事って大事なんだな〜〜トレーニングとかマラソンは私続かないから大好きなダンスが１番いい！」とつづり、肩出しトップスとお団子にした姿を披露。「日々、ご機嫌でいれるようにいたい！自分の