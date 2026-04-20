記事ポイントウチコミ！が2026年1月から3月の引越し繁忙期における検索動向を発表「初めての方向け紹介ページ」は前年同期比186.6％増、「女性向け物件検索」は83％増古民家、DIY物件、戸建て、初期費用10万円以下など個性と節約を重視する傾向が明確にウチコミが運営する賃貸プラットフォーム「ウチコミ！」は、2026年1月から3月の引越し繁忙期におけるサイト利用動向と検索トレンドの分析結果を発表しました。物件価格の高騰が続