刃物を所持していたとされる男が逮捕された参院議員会館＝20日午前11時9分、東京・永田町20日午前9時45分ごろ、東京・永田町の参院議員会館で刃物が見つかったと、会館関係者から付近を警戒していた警視庁の機動隊員に連絡があった。同庁は刃物を所持していたとして、銃刀法違反の疑いで、自称50代の男を現行犯逮捕した。警視庁によると、男は暴れるなどせず、けが人はいなかった。刃物について「片山議員に持ってくるよう言わ