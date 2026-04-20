長野県伊那市の８０歳代男性が約７４９１万円相当の金貨７９枚をだまし取られた事件で、伊那署などは１８日、台湾籍の住居不詳、自称自営業の男の容疑者（３１）を詐欺容疑で逮捕した。特殊詐欺の「受け子」とみている。発表によると、男は複数人で共謀の上、今年２月下旬以降に警察官などを名乗って男性に電話をかけ、「犯罪の嫌疑を晴らすために調査をするので、金貨を購入して家の外に置く必要がある」などと話した。３月中