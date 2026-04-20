去年１１月、すい臓がんで闘病中であることを告白した、「地獄の子守唄」「怪奇！ 毒虫小僧」「蔵六の奇病」「地獄変」「恐怖・地獄少女」などの作品で知られる、ホラー漫画界の重鎮・日野日出志さんが自身のＸを１８日に更新。８０歳の誕生日を迎える節目に、その心境を綴りました。 【写真を見る】【 すい臓がん闘病・日野日出志 】 「いよいよ８０歳の誕生日。今日はひ孫３人が会いに来てくれました」「思えば思うほど幸せ