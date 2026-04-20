三和酒類が運営する安心院葡萄酒工房で醸造した「安心院ワイン アルバリーニョ 矢津」（vin.2024）、「安心院ワイン フランシスコ デラウェア」（vin.2024）は「サクラアワード2026」で「ダブルゴールド」、「安心院ワイン 小公子」（vin.2023）、「安心院ワイン奏果 キャンベル・アーリー」（vin.2025）は「ゴールド」を受賞した。「サクラアワード」とは2014年より開催されているアジアで最大かつ最も価値ある国際的なワイン