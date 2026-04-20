体験型展覧会「TOKYOROOMS展〜40の部屋、40通りの生き方〜」が、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階のTOKYO NODE（東京ノード）で5月17日（日）まで開催されている。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】本展では、さまざまな分野で活躍するクリエイターや企業が、それぞれの価値観をもとに「6畳の部屋」を表現。40の空間を通して、価値観の違い