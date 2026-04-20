エア・インディアは、ボーイング787-8型機の改修初号機（機体記号：VT-ANT）をお披露目した。26機のうち最初の機体で、アメリカ・カリフォルニア州ヴィクタービルのボーイングの施設で内装改修の後、カリフォルニア州サンバーナーディーノの施設で新塗装を施した。従来の2クラス構成から、最新の座席と機内エンターテインメントシステムを導入した3クラス構成とした。これにより、最新のボーイング787-9型機と同様のワイドボディ製