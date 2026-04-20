日本航空（JAL）は、「JAL訓練施設での国際線ビジネスクラス洋食機内食＆ワインテイスティング付CA体験特典（サービス要員コース）」へのマイル交換を5月6日まで受け付けている。本物のカートを使ったドリンクサービス、機内アナウンス体験、国際線ファーストクラスの見学などのほか、ワインテイスティング付きビジネスクラス機内食体験を初めて盛り込む。国際線ビジネスクラス座席で洋食の機内食を提供し、乗務員おすすめの白・赤