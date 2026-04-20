プロ初先発の増居が5回1失点、プロ初勝利をあげた（C）産経新聞社ヤクルトが強い。4月19日の巨人戦（神宮）に3-1と勝利。3カード連続の勝ち越しで貯金を9とした。【動画】プロ初先発の増居は5回1失点と試合を作り、巨人を封じ込めたプロ初先発のドラフト4位左腕、増居翔太が好投。3回まで完全投球、最速144キロの直球、スライダー、スプリットと制球良くまとめ、巨人打線を封じ込める。5回75球2安打1失点と試合を作り、価値