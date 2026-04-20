SEVENは4月9日、スマートフォン向けファンタジーRPG『闇カワ！もふもふハムスター団』の全世界初配信(日本エリア先行配信)を開始した。『闇カワ！』リリース開始！同作は、可愛らしくも勇敢なハムスターの「行者」となり、悪夢の神に侵食された世界を救う「集団戦闘×ローグライト×合成」RPG。カジュアルで可愛いカートゥーンスタイルで描かれる「闇カワ！」なビジュアルが特徴で、大軍勢をなぎ倒す圧倒的な爽快感を追求している