MILK DO dore ikuは4月25日、を、福岡県久留米市にて「北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku? ゆめマート上津店」をオープンする。店舗限定「くるみリッチ(くるみクリーム)」(420円)ゆめマート上津店駐車場内にオープンする同店は、北海道初の生仕立てドーナッツ専門店で、全国32店舗目となる。取り扱う商品は、北海道・十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。高温で