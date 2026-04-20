モントワールは4月20日、「全国特産シリーズ」から、「広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン」(400円)を期間限定で発売する。「広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン」(400円)「全国特産シリーズ」は、"地方創生地域特産をお菓子にしました"をコンセプトに、地域特産品の味わいや旬が楽しめる商品を提供するブランドとなっている。同商品は、レモンの風味と甘み