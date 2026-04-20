男子テニスの20日付世界ランキングが発表され、島袋将（有沢製作所）は110位から108位に上がった。1位ヤニク・シナー（イタリア）、2位カルロス・アルカラス（スペイン）、3位アレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）は変わらなかった。（共同）