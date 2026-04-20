モデルの近藤千尋（36）が19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。子供が芸能界を目指した時にどう向き合うかを明かした。話題は子供が自分と同じ道を目指したらどうするか。近藤は「私は応援しちゃうかもしれない。“いいじゃん、いいじゃん”って言って」と話した。「今、特にユーチューバーが子供の中で流行っているから。現実問題もちろん不安だし、自分も楽しいだけではなかったから、子供には傷ついてほしく