８人の子の母でもあるタレントの美奈子が１９日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、子どもたちの反抗期を振り返った。ワンオペ育児の愚痴などを語り合う場で子の反抗期の話題となり、実業家でモデルのＭＡＬＩＡ．は「女の子は強烈なのがきた」「取っ組み合いのもしたし背負い投げもした。いろんなことをした」と娘だけ反抗期が強烈だったと振り返った。ある日腕を掴まれ「勝てない」と感じたことがあったといい、その日以来、話