4月18日と19日に実施した今回のFNN世論調査で、高市内閣の支持率は2月調査以来の70％台となった。内閣支持率の詳細を分析し、その背景を探る。支持政党別の内閣支持率…党と政権の距離感を反映か高市内閣の支持率は70.2％だった。3月調査の67.1％から3.1ポイント上昇し、2月調査（72％）以来の70％台となった。支持政党に国民民主党を挙げた人の内閣支持率は73.7％で、3月調査（81.3％）から7.6ポイント減となった。国会運営の在り