八重洲地下街が運営するJR東京駅から徒歩1分のヤエチカは4月28日〜5月10日、「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」を開催する。「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」開催するのは、ウルトラマンシリーズ60周年とのコラボレーションによるイベント。LINEスタンプラリー「ウルトラスタンプラリー怪獣出現ミッション」をはじめ、フォトスポットや撮影会などを通してウルトラマンの世界が楽しめる企画を展開している。