デジタル・インフォメーション・テクノロジー、DAIKO XTECH、ディアンドの3社は4月27日の15時から、「下水管路内AI画像診断」の実証実験成果発表会をオンラインで開催する。下水管路内AI画像診断の実証実験成果発表会同プロジェクトは、2025年11月から北海道北斗市で行われてきたもので、浮流型IoTデバイスを活用して下水管内部を撮影し、AIで劣化状況を診断する手法の確立を目指している。老朽化が進む下水管路は道路陥没などのリ