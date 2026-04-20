ユアサプライムスは4月中旬、男性向けポータブルファンの新ブランド「ギアファン(GEAR FAN)」から、全4モデルを発売する。ウェアラブル2WAY ベルトファン同ブランドは、従来の女性向けデザインとは一線を画し、スーツや作業着に馴染むグレーとネイビーを基調としたシックなデザインを採用した。大風量かつ長時間の稼働を実現し、通勤や外回り、現場作業など、男性の多様なライフシーンに寄り添う「装備(ギア)」として提案する。「