ソニー・クリエイティブプロダクツは4月18日から、スイス生まれの人気キャラクター「ピングー」誕生45周年を記念し、上野のおもちゃ・ホビーの専門店「ヤマシロヤ」でポップアップイベントを開催する。イベントビジュアル会場では、上野にちなんだ商品として、パンダ商品の「ねそべりマスコット パンダピングー」「ねそべりマスコット パンダピンガ」を先行販売する。3,300円以上の購入で限定ショッパーをプレゼントする。パンダ商