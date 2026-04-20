meet upが運営する焼肉店「牛次郎」は4月17日から順次、新メニューの提供を開始する。黒タン一頭盛り「黒タン一頭盛り」(3,848円)は、黒毛和牛のタン1本を使用した。「上」「並」「厚切り特上」「タンカルビ」といった部位ごとの違いを楽しめる。お初天神店・本町店・江坂店で提供する。ホルモンは濃厚な味噌味の「アカ」(878円)と、香ばしい塩味の「シロ」(878円)を用意する。名物ホルモンアカ名物ホルモンシロ〆には、ふわふ