ガールズグループLadies' Code（レディースコード）出身のジュニが結婚した。4月18日に行われた結婚式では、元メンバーのソジョンとアシュリーも駆けつけ、祝歌を歌った。【写真】21歳で亡くなったLadies' Codeメンバー純白のドレス姿で笑顔を見せるジュニ、そしてその門出を祝うように歌う2人。映像だけを見れば、それは元ガールズグループの温かな再会であり、幸福な祝福の場に見える。だが、Ladies’ Codeという名前を知る人に