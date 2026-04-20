メ～テレ（名古屋テレビ） 今年2月の衆議院選挙で「一票の格差」があったのは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、東海3県の選挙管理委員会は請求の棄却を求めました。 弁護士グループは、「一票の格差」が鳥取1区と比べて愛知12区で1.998倍だったことなどは違憲だとして選挙の無効を求めています。 名古屋高裁で開かれた第1回口頭弁論で原告側は「格差が2倍もある結果は憲